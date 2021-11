Acusado de injúria racial, torcedor do Avaí é liberado, mas apuração segue – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – O torcedor do Avaí acusado de injúira racial foi liberado após audiência de custódia em Pelotas (RS). O advogado afirmou que a decisão “se deu por conta da disparidade nas versões”. A apuração, porém, deve seguir.

Na vitória por 1 a 0 diante do Brasil-RS, o maqueiro do time gaúcho fez a denúncia de xingamentos racistas e a Polícia Militar retirou o torcedor do Avaí, que depois foi levado algemado para uma delegacia. O maqueiro do time gaúcho também foi conduzido para esclarecer o caso.

E O AVAÍ?

Em campo, o Avaí segue preparação para enfrentar o Vitória, em casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O técnico Claudinei Oliveira ainda não sabe se poderá contar com o retorno do lateral-direito Edilson. Ele cumpriu suspensão no último jogo e também se recuperava de lesão no púbis. Se voltar, briga com Diego Renan pela posição.

Certo mesmo é que não terá o volante Bruno Silva, expulso, e o lateral-esquerdo João Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Marcos Serrato e Wesley Soares são opções. Na lateral, Iury pode ser improvisado.

AVAÍ: Glédson; Diego Renan, Fagner Alemão, Betão e Iury; Marcos Serrato, Jean Cléber, Lourenço, Copete e Jadson; Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.