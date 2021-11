Adriana Calcanhotto faz show no TCA nos dia 20 e 21 de novembro; ingressos estão à venda

A cantora Adriana Calcanhotto estará em Salvador para duas apresentações do seu novo e elogiado show “Voz e Violão”, que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro (sábado e domingo) na sala principal do Teatro Castro Alves.

A artista apresentará canções icônicas de sua autoria e que marcaram a sua carreira. Além dos clássicos, já conhecidos por todos, haverá também composições recentes, entre elas “Era pra Ser” – que está na trilha sonora da novela Nos Tempos do Imperador; “Flor Encarnada”, “Dois de Junho” e “Veneno Bom – que foi a composição premiada com Menção Honrosa no International Songwriting Competition (ISC) deste ano, e temas inéditos.