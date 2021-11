Adriana Esteves diz ter aversão à rede social e lembra passado: ‘Renasci após a depressão’

Adriana Esteves relembrou o momento difícil que viveu no início dos anos 90 após protagonizar a novela “Renascer”, que está disponível no Globoplay. Aos 51 anos, ela fala que sofreu bastante com a rejeição do público à personagem, uma jovem que, movida por vingança, se envolvia com o coronel José Inocêncio (Antonio Fagundes) e o filho dele, vivido por Marcos Palmeira.

“Sou muito ansiosa e me cuido para nunca mais passar pelo que passei no início dos anos 90, quando sofri de depressão. Tinha 22 anos, havia acabado de gravar ‘Renascer’ e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão”, revelou ela à revista “Veja”.

Desde 2005, Adriana faz terapia, e na pandemia, começou a praticar ioga e meditação.

“Faço terapia há dezesseis anos. Nunca faltei, nem mesmo com a Carminha (a vilã marcante de “Avenida Brasil”) fervendo. O mais importante é que as pessoas que estejam em depressão peçam ajuda e falem o que estão sentindo”, conta.