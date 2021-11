Aeroporto de Salvador ganha seis novas rotas inéditas; saiba quais são os destinos

O aeroporto de Salvador ganhará seis novas rotas inéditas. Dos novos destinos, três serão operados pela Azul, com viagens para Porto Velho, Montes Claros, e São José do Rio Preto, e três pela GOL, com viagens para Cuiabá, Belém e Florianópolis. No total, Salvador estará ligada a 36 aeroportos, três além do que foi operado no ano passado.

Com isso, o Salvador Bahia Airport prevê o melhor janeiro em três anos, superando o período anterior à pandemia. O aeroporto terá um acréscimo de 0,5% no número de passagens colocadas à venda, se comparado ao mesmo mês de 2019.

Com o voo para Florianópolis, pela primeira vez Salvador terá voos diretos para todas as capitais da região Sul – Florianópolis (diário pela GOL), Curitiba (11x por semana pela GOL), e Porto Alegre (11x por semana – operados pela GOL e Azul). Outro destaque é que, pelo segundo ano consecutivo, Salvador terá voos para todas as regiões do Brasil.

Para a região Norte, além de Palmas – que se mantém entre os destinos servidos desde dezembro de 2020 pela GOL – somam-se Belém (operado pela GOL) e Porto Velho (operado pela Azul), este último sendo o voo doméstico mais longo saindo da capital baiana, com 4h05 de duração.