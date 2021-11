Aeroporto de Salvador receberá voos diretos para todas as capitais do Sul do país

O aeroporto de Salvador terá voos diretos para todas as capitais da região Sul do Brasil. As rotas que partem de Salvador para a Região Sul, operadas pela GOL, já estão disponíveis no site da companhia. As viagens para Curitiba estão sendo realizadas desde 31 de outubro, às terças, quintas e sábados. A partir de janeiro serão realizados 11 voos semanais para a capital paranaense, com disponibilidade também às segundas.