Fundada em 2019 com o objetivo de ser a grande parceira dos profissionais médicos em toda a sua jornada de formação, a AFYA recruta recém-formados no ensino superior para seu programa de trainee 2022.

Serão aceitos profissionais que tenham concluído qualquer curso de graduação (bacharelado) entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Não há restrições de áreas do conhecimento, mas é importante ter conhecimento intermediário ou avançado no idioma inglês e disponibilidade para mudanças e viagens nacionais frequentes, bem como para residir em São Paulo (SP) e/ou Belo Horizonte (MG).

O programa tem duração de até 14 meses, período no qual os contratados participarão de uma trilha de desenvolvimento que inclui job rotation, mentoria e capacitação, imersão nos negócios, viagens nacionais, feedback estruturado a cada 15 dias e ciclos de avaliações formais após o término de cada ciclo.

Sobre a empresa

A Afya Educacional nasceu da união da NRE Educacional, maior grupo de faculdades de Medicina do país, com a Medcel, empresa líder em cursos preparatórios para residência médica, especializações e atualizações. Por meio de suas unidades de ensino, a empresa atua desde a graduação – são mais de 30 cursos diferentes, além da Medicina -, passando pelos cursos para provas de residência e outros títulos até a pós-graduação médica.?



Atualmente, a Afya Educacional é o maior grupo de faculdades de Medicina do país.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa no site da Across Jobs para cadastrar o currículo. As inscrições permanecerão abertas até o próximo dia 30 de novembro.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem inscrições, provas online, fit cultural, dinâmicas em grupo, painel de negócios, atividades e entrevistas finais. A expectativa é de que os contratados iniciem sua trajetória na empresa em fevereiro de 2022.