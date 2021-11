Agenda Cultural: confira principais eventos em Salvador de 22 a 28 de novembro

Onde? Praia do Forte, Praça do Coreto da Vila e Palco Projeto Tamar

O Música Instrumental com Tempero, que acontece nos dias 26 e 27 de novembro, ecoa sonoridades como Jazz, blues, rock, clássico, música instrumental brasileira e internacional, por todos os lados, de forma gratuita e acessível, durante o primeiro fim de semana do 15º Festival Tempero no Forte, levando boa música para o Litoral Norte baiano. Confira programação:

Música Instrumental do Festival Tempero – Praia do Forte

A programação do “Novas Cinefilias”, uma colaboração com o Festival de Cinema Europeu de Sevilha, segue nos fins de semana, até o dia 28 de novembro, com as produções “Este filme é sobre mim” (19/11 a 21/11) e “A rainha dos lagartos” (26/11 a 28/11).

Quando? 19/11/2021 a 21/11/2021 às 16h (“Este filme é sobre mim”) e 26/11/2021 a 28/11/2021 às 16h (“A rainha dos lagartos”)

Onde? Vimeo do Instituto Cervantes