Agenda Cultural: confira programação de atrações em Salvador de 8 a 14 de novembro

Que tal planejar com antecedência a agenda semanal? O portal iBahia reuniu os principais eventos que acontecem na capital baiana – e também no online – para a semana de 8 a 14 de novembro. Confira e divirta-se:

SHOWS

Inauguração da Casa do Hip-Hop Bahia – Show da Banda Afrocidade e DJ Leandro Vitrola

Salvador ganha a Casa do Hip-Hop Bahia, espaço idealizado pela antiga Rede Aiyê Hip-Hop. A inauguração terá show da Banda Afrocidade, participações do grupo Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos, discotecagem com Dj Leandro Vitrola e apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo, seguindo os protocolos de segurança.

Quando? Sexta-feira (12), às 15h

Onde? Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Quanto? Gratuito

ONLINE

Concerto da Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions com Alceu Valença

O encontro da musicalidade mineira da Orquestra Ouro Preto e a arte pernambucana de Alceu Valença, com a beleza do Rio de Janeiro ao fundo marca a 4ª edição do “Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions”.

Quando? Sábado (13), às 20h30

Onde? Canal do YouTube da Orquestra

Quanto? Gratuito

Cinema Virtual – Estreia dos filmes “Um Desastre de Artista” e “Esperando por Você”

“Um Desastre de Artista”, estrelado por Jeff Daniels, é vencedor de 13 prêmios em festivais internacionais de cinema e estreia no Cinema Virtual. Confira a sinopse: “Com sua fama já no passado, o renomado dramaturgo Joseph Harris está em crise, com problemas de alcoolismo e com a sua homossexualidade. Ao desembarcar em uma nova cidade para produzir sua próxima peça, ele conhece o motorista Kenneth, um grande fã seu e aspirante a escritor. Animado para atender seu ídolo da melhor forma, Kenneth faz o possível para ajudar Joseph, mesmo sendo quase impossível agradar um velho escritor amargurado”.

Já “Esperando por Você” é um longa de suspense. Confira a sinopse: Paul investiga o passado cada vez mais perturbador de seu falecido pai e começa a suspeitar da misteriosa, melancólica e possivelmente perigosa Madeleine.

Quando? Quinta-feira (11)

Onde? Site do Cinema Virtual