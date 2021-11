Agenda Cultural: confira programação de eventos em Salvador de 3 a 7 de novembro

Ainda não sabe o que fazer durante a semana? O portal iBahia te ajuda nessa missão! Confira a agenda cultural com os principais eventos de Salvador:

VILA DO BEM – Shows de Filhos de Jorge, Danniel Vieira, Forró do Tico e mais A Vila do Bem, que une lazer, música e gastronomia, traz uma vasta programação musical de quinta à domingo. Confira a grade de atrações: QUINTA, 04/11: Autorais (Jorge Zárath, Pierre Onassis e Tenison Delrey) SEXTA, 05/11: Filhos de Jorge e Danniel Vieira SÁBADO, 06/11: AMO SUNSET – evento de Ginno Larry, no rooftop SÁBADO, 06/11: Forró do Tico, Gelasamba e TK – O Rei do Bar DOMINGO, 07/11: Batifun, Feijoada do Bloco Gravata Doida DOMINGO, 07/11 (19h): Nata do Samba e Falcão Guig Quando? De quinta (4) à domingo (7) Onde? Terminal Náutico do Comércio, Av. da França – Comércio Reservas? (71) 99990-7759 Dominguêra – Shows do grupo Di Propósito, Kart Love, Pagode do Segredo e Dj LA

Pela primeira vez em Salvador, o grupo Di Propósito se apresentará na festa Dominguêra, na Área Verde do Othon. Além do samba da banda, a Turma do Kart Love, Pagode do Segredo e Dj LA também marcarão presença no evento.

Quando? Domingo (7), a partir de 15h

Onde? Área Verde do Othon

Baile do Espanhol – Show de Rafael Feijó: Os Clássicos da Música Nacional e Internacional

Após um ano e oito meses, o Baile do Espanhol voltará com o cantor Rafael Feijó e garante divertir o público com o melhor da música nacional e internacional.

Quando? Sexta-feira (5), de 20h às 23h30

Quanto? R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada); Ingressos no Sympla ou na Secretaria do Clube

Varanda do Mudei – Show da banda MUDEIdeNOME

O MUDEIdeNOME, movimento musical formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Jonga Cunha e Magary Lord, volta aos palcos numa temporada de shows na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. O projeto Varanda do Mudei contará com um repertório animado, desde composições autorais até canções que marcaram a música baiana.

Quando? Quinta-feira (4), às 21h

Onde? Varanda do Sesi – R. Borges dos Reis, 9 – Rio Vermelho, Salvador – BA

Reservas? (71) 99686-9963

Feira Agroecológica Porã – Shopping Bela Vista

Com a iniciativa de proporcionar mais qualidade de vida, praticidade e bem-estar, o Shopping Bela Vista retorna com a feira agroecológica da Porã Orgânicos, com alimentos produzidos sem agrotóxicos e insumos químicos, naturais e provenientes da agricultura familiar.

Quando? Sexta-feira (5), de 9h às 14h