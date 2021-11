Agora com dois rebaixados, FBF confirma novidades para o Campeonato Baiano de 2022 – Futebol Interior

Salvador, BA, 20 (AFI) – Na tarde desta sexta-feira (19) foi realizado o conselho técnico do Campeonato Baiano, onde foram definidas as novidades para o estadual de 2022. A Federação Baiana de Futebol (FBF) se reuniu representantes dos dez clubes participantes.

Atlético, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona, Doce Mel, Jacuipense, Juazeirense, UNIRB, Vitória e ECPP Vitória da Conquista estão confirmados nas disputa, que iniciada em 19 de janeiro, com encerramento previsto para 3 de abril.

Na primeira fase, o modo de disputa do estadual seguirá o mesmo, com os dez clubes compondo um grupo único, onde todos jogam contra todos, em turno único. Ao final das nove rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para às semifinais e posteriomente para a decisão. No mata-mata, o sistema de disputa será de ida e volta.

Porém, a grande novidade está no descenso. Diferente dos últimos anos, no qual caia apenas um clube para a Série B do Baiano, desta vez serão dois rebaixados: penúltimo e último colocado na fase de grupos. Com isso, ascenderão à Série A de 2023 o campeão e o vice-campeão da Série B de 2022.