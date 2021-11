Agora presidente eleito do Criciúma, Anselmo Freitas busca permanência de técnico – Futebol Interior

Criciúma, SC, 25 (AFI) – Um dia após ser eleito presidente do Criciúma para os anos de 2022 a 2024, cargo que ocupava de maneira interina até aqui após a renúncia de Jaime Dal Farra, Anselmo Freitas já começou o planejamento para a próxima temporada. O primeiro passo é definir a renovação do técnico Claudio Tencati.

“Eu já combinei com o Juliano Camargo (executivo de futebol) para fazer uma videochamada com o Tencati e vamos decidir, conversar com o Tencati, negociar. Eu acredito que ele fica. É uma opinião mútua minha, do Juliano, do Wilsão e do próprio Tencati e de sua comissão técnica. Ele deve voltar para cá em 2022”, disse Freitas, que também falou sobre a montagem do elenco, começando pelas renovações.

“Vários tiveram o contrato encerrado. Mas antes mesmo da gente subir para a Série B, o Juliano já vinha negociando com alguns jogadores que mais nos interessam. Alguns nem entregaram seus apartamentos aqui na cidade, porque sabem que irão voltar. O importante é que todos apresentaram desejo de ficar”, completou o presidente.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro. O time voltou à Série B após dois anos na Série C. Ao todo, foram 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.

HISTÓRIA DO ACESSO

O acesso foi tão inesquecível, que o Criciúma resolveu lançar um curta metragem sobre a campanha na Série C. O vídeo, que está disponível na TV Tigre do Youtube, conta com uma série de entrevistas, com imagens exclusivas, de toda a campanha e também da festa dos atletas junto com a torcida após a vitória sobre o Paysandu.