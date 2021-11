Agricultor é indiciado por crime de lesão corporal em Água Branca

O delegado Rodrigo Cavalcante, Regional de Delmiro Gouveia e que responde pelo 27º Distrito de Água Branca, indiciou por crime de lesão corporal grave um homem, de 43 anos de idade, que agrediu a golpes de roçadeira na cabeça Cícero Joaquim de Jesus dos Santos, fato ocorrido no Sítio Queimadas, zona rural deste município. De…

O delegado Rodrigo Cavalcante, Regional de Delmiro Gouveia e que responde pelo 27º Distrito de Água Branca, indiciou por crime de lesão corporal grave um homem, de 43 anos de idade, que agrediu a golpes de roçadeira na cabeça Cícero Joaquim de Jesus dos Santos, fato ocorrido no Sítio Queimadas, zona rural deste município.

De acordo com as investigações, os dois bebiam juntos e a vítima resolveu ir para casa, onde foi abordado minutos depois pelo acusado que estava com a roçadeira na mão.

O agressor, que é agricultor, pediu que Cícero Joaquim saísse, e quando já estava fora de casa, a vítima foi agarrada e agredida a golpes na cabeça.

Militares chamados ao local encontraram o acusado em casa, sentado no chão e chorando, com visíveis sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante.

O delegado já concluiu o inquérito e o enviou à Justiça.