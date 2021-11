Agricultura familiar em Penedo avança para industrialização de alimentos

Produção de frutas no Sítio Nazário é transformada em doces e polpa

Decom PMP

O apoio da Prefeitura de Penedo ao trabalhador rural que sobrevive em regime de agricultura familiar melhora a qualidade de vida do homem e da mulher do campo.

Agora, a produção de alimentos saudáveis avança para mais um estágio que visa ampliar a geração de emprego e renda para quem mora nos povoados do município, uma das metas do Prefeito Ronaldo Lopes para a gestão Crescendo Com Seu Povo.

O trabalho de assistência desenvolvido pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), sob orientação do gestor Manoel Messias Lima (Messias da Filó) tem parceria da Emater Alagoas e do Senar.

O esforço conjunto já viabiliza a inclusão do que é colhido nos povoados de Penedo na merenda escolar, tanto da rede municipal quanto na do Ifal Penedo.

Na prática, o apoio institucional assegurou a venda, por preço justo e pagamento em dia, do fruto do trabalho diário de cada família de agricultor penedense que se mantém com o suor de sua jornada diária na roça.

Da mesma forma, a criação da Feira da Agricultura Familiar pela Semada fez com que os alimentos chegassem às famílias de Penedo, com a venda direta do produtor ao consumidor.

Assim, os alimentos que estudantes das redes públicas e clientes de feira aprovam começam a passar por processo básico de industrialização.

A transformação de frutas em doces e polpas capacitou produtoras rurais do Sítio Nazário, qualificação profissional realizada em parceria entre a Semada e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

Em breve, outros povoados de Penedo serão beneficiados com o ensino de técnicas de processamento e boas práticas de higiene, prova do compromisso assumido pelo Prefeito Ronaldo Lopes em dar a merecida atenção e assistência ao morador da zona rural.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP