Ainda ameaçado pela degola, lateral pede ‘desculpas’ à torcida do Cruzeiro – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 01 (AFI) – O Cruzeiro ainda não está livre das chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque, na noite desta segunda-feira (01), em um duelo que ficou interrompido por quase 40 minutos por conta da forte chuva, o time mineiro não conseguiu derrotar o Vila Nova e ficou no empate por 1 a 1 em pleno Estádio Independência, chegando a quatro jogos de jejum de vitórias e permanecendo próximo ao Z4.

“Infelizmente não conseguimos a vitória. Todos nós pedimos até desculpas ao torcedor por estar apoiando, mesmo com todas as dificuldades e a campanha que não é boa. Difícil, tentamos de todas as formas o gol, pressionando, mas infelizmente não conseguimos”, explicou o meia lateral-direito Rômulo ao final da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro aparece na 14ª colocação com 40 pontos e está há cinco de distância da zona de rebaixamento, já que o Londrina – que é o primeiro time dentro do Z4 – tem 35, mas pode ver essa gordura diminuir com a sequência da rodada. Rômulo ainda disse que por conta da grandeza do Cruzeiro, todos os jogadores que ficarem o ano que vem tem que honrar a camisa para devolver a equipe a elite nacional.

“Mas temos a obrigação de honrar essa camisa até o final, manter o Cruzeiro na Série B e, ano que vem, tentar o acesso. Estamos focados nesses próximos jogos para que possamos fazer o maior número de vitórias para tirar o Cruzeiro dessa situação incômoda, mas estamos confiantes e vamos dar o melhor para honrar essa camisa”, completou.

Agora, o Cruzeiro volta a campo na próxima sexta-feira (05), quando visita o Londrina, no Estádio do Café, às 21h30.