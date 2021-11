“Ainda é muito difícil” – Futebol Interior

Aracaju, SE, 08 (AFI) – O técnico Luizinho Lopes não deixa de acreditar, mas admite que a permanência do Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro “ainda é muito difícil”. Tudo, porém, pode mudar nesta terça-feira.

Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, o Confiança está na 18ª colocação, com 34 pontos, quatro a menos que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, só a vitória interessa contra o Náutico, na Arena Batistão.

“Estamos mostrando forças nessa reta final de competição e aumentou a possibilidade de alcançarmos esse nosso tão sonhado objetivo. Porém, sabemos que ainda é muito difícil”, disse o treinador.

Em relação ao time que ganhou do Brusque, por 2 a 1, de virada, Luizinho Lopes deve realizar uma mudança, pois tem o retorno do lateral-direito Jonathan Bocão. O atacante Neto Berola também retorna de suspensão, mas fica como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Dragão é: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Adriano Júnior, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Hernane Brocador.