“Ainda não conseguimos nosso objetivo” – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 18 (AFI) – A vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, em Caxias do Sul, na última quarta-feira, foi a terceira seguida do Juventude, que deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas nada de se empolgar.

Em entrevista coletiva após o resultado positivo, o técnico Jair Ventura procurou conter a euforia do elenco e lembrou que o Juventude, apesar de ter deixado o Z4, ainda não atingiu a permanência na elite.

“Agora é manter os pés no chão, sabemos que ainda não conseguimos o nosso objetivo. Saímos da zona de rebaixamento, mas agora é com muita luta, determinação e tratar cada jogo como uma grande final para conquistarmos o nosso objetivo no final da temporada”, disse o treinador.

A sequência positiva colocou o Juventude na 15ª colocação do Brasileirão, com 39 pontos, mas pode ainda perder uma posição no encerramento da 33ª rodada, se o Bahia ganhar do Sport em Recife nesta quinta-feira.

Faltam cinco rodadas para o fim do Brasileirão e o Juventude precisa somar seis pontos para chegar ao “número mágico” que garante a permanência na elite.