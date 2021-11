Ainda sem anunciar oficialmente, Sport renova com técnico paraguaio até o final de 2022 – Futebol Interior

Recife, PE, 26 (AFI) – Depois de alguns longos dias de negociações, enfim o Sport chegou a um acordo com o técnico Gustavo Florentín e alinhou a renovação com o treinador para a temporada de 2022. O anúncio oficial do novo vínculo do paraguaio deve acontecer nas próximas horas.

Segundo rumores da imprensa de pernambucano, não houve apenas um ajuste de salário do treinador, sem um grande acréscimo. Agora, ainda focado em salvar o Sport do rebaixamento, o Florentín já começou a pensar em novas contratações para a próxima temporada.

Gustavo Florentín chegou a Ilha do Retiro em agosto e desde então disputou 15 partidas à frente do Sport, com um retrospecto de cinco vitórias, dois empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 37,7%.

Atualmente, o Sport aparece na 19ª colocação com 33 pontos somados. O Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 40.