Alerta de Spoiler: Saiba tudo sobre a segunda parte de ‘Verdades Secretas 2’

Na noite desta quarta-feira (3) foi liberada a segunda parte de “Verdades Secretas 2”. Os 10 novos episódios dão seguimento à trama, com ainda mais tensão e cenas quentes.

Confira alguns spoilers da segunda parte:

Logo no primeiro episódio da segunda parte, Angel não aguentou a pressão causada pela falta de grana e foi atrás de Percy. Ele, apaixonado pela modelo, topou bancar o que for preciso para tê-la em seus braços. Os dois se entendem, e o milionário até ensina um código para Angel dizer quando estiver sentindo dor durante suas fantasias sadomasoquistas: falar o número 7. É o sinal para ele parar o que estiver fazendo imediatamente. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

No episódio 18, há uma sequência de sexo entre Angel e Giovanna. Entretanto, tudo não passará de uma fantasia da filha de Pia (Guilhermina Guinle). Durante um momento quente com Cristiano (Romulo Estrela), a vilã exerga a imagem de Angel no quarto.

“Transa comigo igual você transa com a Angel”, pede ela ao amante. Em seguida, Giovanna pergunta “como é transar com a Angel”. “Ué, como que é transar com a Angel. É transar”, rebate ele. Giovanna pergunta sobre como são os lábios da inimiga. “Suaves. Que pergunta é essa?”, estranha o rapaz.

No episódio 14, Lara (Júlia Byrro) será violentada pelo padrasto. O abusador aproveita um momento que mãe de Lara não está em casa para cometer o crime. Sem conseguir fugir, ela tem as roupas rasgadas e só consegue parar o padrasto ao matá-lo com um golpe, usando uma ferramenta em seu pescoço.

Bruno (João Vitor Silva) e Benji (Rodrigo Pandolfo) têm um caso, como já foi mostrado na primeira parte de “Verdades 2”. O relacionamento termina com uma tragédia. Os dois discutem porque o traficante quer dinheiro da família do filho de Alex (Rodrigo Lombardi).

Em certo momento, Benji vai até a janela do apartamento e ameaça pular se Bruno não ajudá-lo financeiramente. “Você me dá essa grana ou eu me atiro daqui e te incrimino”, diz o traficante, que acaba escorregando e caindo em um acidente fatal.

Estreia Bruno Montaleone

Na segunda leva de episódios acontece a estreia de Bruno Montaleone. O ator interpreta o golpista Matheus que se prostitui e tenta arrancar dinheiro de suas vítimas como pode.

Sem escrúpulos, o garoto de programa encanta Betty (Deborah Evelyn), que é casada e acaba se apaixonando pelo modelo depois de contratá-lo para serviços sexuais. Os dois protagonizam momentos quentes, com direito a gemidos, partes íntimas à mostra e posições sexuais.

Na trama, o personagem de Bruno também se envolve com Giotto (Johnny Massaro), enteado de Betty. Os dois também protagonizam cenas quentes e marcantes em um dos episódios.