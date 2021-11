Aliados? Saiba qual a ligação entre Tonico e Diego em ‘Nos Tempos do Imperador’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico (Alexandre Nero) finalmente reconhecerá Diego (Mouhamed Harfouch) como alguém de seu passado. O vilão até lembrará de um antigo apelido: carrapato.

Tudo começará quando Pilar (Gabriela Medvedovski) anunciar para o crápula que seu pai deixou uma parte da fortuna antes de morrer. “Metade do patrimônio que meu pai deixou é meu! E nem pense em me expulsar, porque vim acompanhada do meu advogado”, dirá a mocinha.

“Balela! O coronel lhe deserdou em testamento, que eu sei! Você não tem direito a um alfinete, uma ceroula velha dele!”, rebaterá ele.

O tabelião confirmará a veracidade do testamento do coronel e deixará Tonico furioso. “Não pode ser! Nélio, examine isso aí, que eu garanto é um embuste armado por essa aí mais esse advogadozinho! Se é que é advogado mesmo!”, falará.

Logo após isso, Diego que está como falso namorado de Pilar, lembrará do seu passado com o político. “Não está me reconhecendo, Tonico? Estudamos juntos, na Faculdade de Direito do Recife. Diego Valente”, dirá.

“Estou lembrando, sim… Principalmente do seu apelido: Carrapato! Tanto que grudava nos professores! Carrapato!”, falará o vilão.

Uma aliança inesperada pode surgir dos antigos conhecidos, visto que, Diego tentará convencer Pilar a se desfazer da fazenda de seu pai. Além do ódio em comum dos dois com Samuel (Michel Gomes) que ainda levará muito pano para a manga na trama.