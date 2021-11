Aline, Rico, Solange e Valentina estão na roça; veja o que rolou na votação

A noite a última terça-feira (16) foi cheia de tensão na formação de mais uma roça de “A Fazenda 13”. Aline Mineiro, Rico Melquiades, Solange Gomes e Valentina Francavilla não tiveram sorte no jogo, acabaram na berlinda e possuem chances reais de sair do jogo.

O fazendeiro da semana, Gui Araújo, iniciou a votação ao indicar Aline Mineiro direto para o primeiro banquinho da roça. “Eu poderia indicar o Rico, que deixa sempre bem claro que eu sou alvo dele no jogo, tive um desentendimento com a Valentina, mas a gente se entendeu bem. A pessoa que eu vou votar hoje é porque esse jogo está valendo muita grana, e eu creio que não seja tão justo lutar por esse caminhão de prêmio sem se indispor com ninguém”, justificou o ex de Anitta.

Rico Melquiades foi o mais votado da casa, recebeu seis votos e sentou no segundo banquinho. O influencer decidiu puxar Dayane Mello da baia para a berlinda. “A cobra caninana. Senta aqui, cobra”, disparou com deboche para a modelo.

Solange Gomes sobrou na dinâmica do “resta um” e foi para a última vaga da roça. Mas o jogo teve uma reviravolta quando Dynho Alves utilizou o poder da chama amarela e trocou um dos três roceiros (exceto a indicação do fazendeiro) por outro da sede.

Ele decidiu trocar a modelo por Valentina Francavilla. “Vou tirar a Dayane. A gente está se dando bem nos últimos dias. Ela mudou muito comigo”, explicou. A ex-panicat, Aline, foi vetada da prova do fazendeiro nesta quarta-feira (16) e os outros peões terão uma chance de se livrar da berlinda.