Almoço de feriado: Aprenda a fazer uma carne de panela com batata e cenoura

Segunda de feriado e nada melhor do que reunir amigos e família para um almoço especial. Que tal uma carne de panela com batata e cenoura? A receita do site Panelinha serve oito porções, com o tempo de preparo de mais de 2h.

Um clássico da cozinha caseira, a carne de panela traz ainda um quê de memória afetiva. Confira a receita e bom almoço!

1 kg de miolo de acém em peça

2 cenouras

600 g de batata bolinha (30 unidades)

1 cebola

2 dentes de alho

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 ½ xícara (chá) de água quente

½ xícara (chá) de vinho tinto

azeite a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

5 ramos de orégano fresco

1 colher (chá) de páprica doce

½ colher (chá) de páprica defumada

¼ de colher (chá) de canela

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Com a ponta de uma faca de legumes, faça pequenos furos por toda a superfície da carne — assim ela absorve melhor os sabores da marinada.

2. Numa tigela pequena misture a páprica, a páprica defumada, a canela, 1 colher (chá) de sal e pimenta-do-reino a gosto. Espalhe a mistura de especiarias na peça de carne, junte os ramos de orégano e esfregue bem com as mãos, para cobrir toda a superfície. Transfira a carne para uma tigela, cubra com filme plástico (ou tampa) e leve à geladeira para marinar por no mínimo 6 horas.

3. Passado o tempo da marinada, retire a carne da geladeira e amarre a peça com um barbante de algodão – assim ela preserva o formato durante o cozimento. Mantenha a carne em temperatura ambiente enquanto separa o restante dos ingredientes – a carne não pode estar.

4. Descasque e pique fino a cebola e o alho. Descasque, corte a cenoura ao meio, no sentido do comprimento e fatie cada metade, na diagonal, em pedaços de 1 cm de espessura. Com uma escovinha de legumes, lave bem a casca das batatas sob água corrente.

5. Leve uma panela de pressão (sem a tampa) ao fogo médio para aquecer. Regue com 1 colher (sopa) de azeite e doure a carne de todos os lados. Transfira a carne dourada para uma travessa e mantenha a panela em fogo médio.

6. Regue com mais 1 colher (sopa) de azeite, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Acrescente o extrato de tomate, o alho e mexa por 1 minuto para perfumar. Regue com o vinho e raspe bem o fundo da panela para dissolver os queimadinhos – eles dão sabor ao molho.

7. Adicione a água quente e volte a carne para a panela. Junte os ramos de orégano da marinada, tampe a panela e aumente o fogo. Assim que a panela começar a apitar, abaixe o fogo e conte 30 minutos.

8. Passados os 30 minutos, desligue o fogo e, com cuidado, leve a panela para esfriar sob água corrente até parar de sair vapor pela válvula. Atenção: a água não deve entrar em contato com nenhuma das válvulas, apenas com a superfície lisa da tampa.

9. Abra a tampa e adicione as batatas e as cenouras. Tempere com mais um pouco de sal, feche a panela e volte ao fogo alto. Assim que a panela pegar pressão novamente, abaixe o fogo e conte mais 10 minutos para as batatas e cenouras ficarem macias.

10. Após os 10 minutos, desligue o fogo e deixe toda a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Com uma pinça, transfira a carne para a tábua. Com uma escumadeira, transfira os legumes para uma travessa.

11. Leve uma frigideira pequena com a manteiga ao fogo médio. Assim que derreter, junte a farinha e misture bem com a espátula até começar a dourar – essa mistura, chamada de roux, vai engrossar o molho.

12. Adicione uma concha do caldo da carne à frigideira e mexa bem com o batedor de arame para dissolver os gruminhos de farinha. Volte a mistura para a panela em fogo alto e cozinhe por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar.