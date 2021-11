Almoço especial: Confira a receita de um delicioso ravióli de ricota e molho de tomate

Que tal começar a semana com uma deliciosa massa? A receite de hoje, do site Panelinha, é um ravióli de ricota e molho de tomate. O tempo de preparo é de até 2h e serve até seis porções. Um clássico italiano!

Confira a receita e bom apetite!

280 g de farinha de trigo

120 g de sêmola de grano duro

4 ovos

1. Numa tigela grande, misture as farinhas e reserve uma porção (cerca de ⅓ de xícara) – a quantidade total de farinha pode variar de acordo com o tamanho dos ovos.

2. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para outra tigela. Bata os ovos com um garfo apenas para misturar as claras com as gemas.

3. Abra um buraco no centro da farinha, como se fosse um “vulcão”. Adicione os ovos batidos no centro e comece misturando com um garfo, do centro para as bordas, adicionando a farinha aos poucos. Amasse com as mãos até a farinha incorporar os ovos. Vá adicionando a farinha reservada caso necessário. Transfira a massa para a bancada e sove até que fique bem lisa.

4. Embale a massa com filme e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio.

A massa fresca pode ser mantida em geladeira, embalada em filme, por até 2 dias.

480 g de ricota de búfala (escorrida)

50 g de queijo parmesão ralado fino

1 pitada de açúcar

raspas de 1 limão-siciliano

folhas de manjericão picadas a gosto

noz-moscada ralada na hora a gosto

sal a gosto

1. Numa peneira, escorra a ricota sobre a tigela, para retirar o excesso de soro. Enquanto isso, separe o restante dos ingredientes.⠀

2. Numa tigela média, coloque a ricota (sem o soro), adicione o parmesão, as raspas de limão e o manjericão picado. Tempere com uma pitada de açúcar, sal e noz-moscada a gosto. Misture delicadamente e leve à geladeira para firmar por 30 minutos – é mais fácil rechear os raviólis com o recheio gelado.

PARA A MONTAGEM E COZIMENTO

1. Após o tempo de descanso, corte a massa em quatro partes. Com um rolo de macarrão (ou cilindro) abra a massa em folhas na espessura de 2 mm.

2. Para modelar os raviólis: posicione uma faixa de massa sobre a bancada. Disponha no centro da massa porções de cerca de 10g do recheio uma ao lado da outra, deixando cerca de 1 cm de espaço entre cada uma. Borrife a massa com água e cubra com outra faixa de massa. Com a lateral das mãos, retire o ar ao redor do recheio e pressione as bordas de massa para selar – assim os raviólis não abrem nem criam bolhas ao cozinhar. Com um cortador de ravióli ou carretilha dentada, corte os raviólis ao redor de cada porção de recheio. Você pode deixar os raviólis quadradinhos ou cortar e dobrar as pontas para modelar o plin. Se preferir, utilize formas para raviólis.

3. Transfira os raviólis para uma travessa levemente enfarinhada e repita com o restante.

4. Leve uma panela grande com água ao fogo alto para ferver. Adicione sal e mergulhe uma parte dos raviólis – cozinhe em levas para que não grudem uns nos outros. Diminua o fogo para médio e fique de olho: quando o ravióli subir à superfície da água, está cozido.

5. Com uma escumadeira, transfira para uma travessa e repita com o restante. Sirva os raviólis de queijo com molho de tomate e folhas de manjericão fresco.

