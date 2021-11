Altos-PI anuncia dois novos reforços para a próxima temporada – Futebol Interior

Teresina, PI, 3 (AFI) – O Altos-PI segue realizando a montagem de seus elenco para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, o clube anunciou mais dois reforços. Chegam ao clube o lateral-esquerdo Dieyson e o atacante Gustavinho.

CARREIRAS

Dieyson começou a carreira nas categorias de base do Vasco da Gama. Ainda no Rio de Janeiro, passou por Bangu, Resende e Bonsucesso. O jogador também vestiu a camisa de ABC-RN, Portuguesa e Tombense-MG. O último clube dele foi o Água Santa, na disputa do Paulista Série A2.

Já Gustavinho, aos 28 anos, estava atuando na terceira divisão do Paraná. Ele já jogou em times como Penapolense, Joinville, Barra-SC, Luverdense, Confiança e Sampaio Corrêa. Teve seu grande momento da carreira no CSA, onde foi campeão da Série C, garantindo o acesso com o clube para a Série B.

ELENCO

Além dos dois recém-contratados, o Altos-PI já conta para a próxima temporada com os goleiros Andrey e Marcelo, o lateral Júlio Ferrari, o zagueiro Lucas do Carmo, e os volantes Netinho, Ray, Dos Santos e Marconi.

Em 2022, o Altos-PI jogará a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C do Brasileiro.