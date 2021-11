Alumar abre vagas em São Luís

O Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar) abre vagas de emprego em São Luís, destinadas a profissionais de nível médio e superior. São mais de 400 postos de trabalho disponíveis em uma leva de contratações que faz parte da reativação da Redução, parte da empresa que estava suspensa desde 2015.

Há chances para as funções de Operador de Redução, Analista de Controladoria Junior, Supervisor de Produção, Analista de Controladoria Senior, Supervisora (or) de Produção da Refinaria, Coordenardora (or) de Área ABS I, Engenheira(o) Controle Ambiental Sênior e Engenheira(o) Civil Pleno. Outras vagas são para planejador de campo, coordenador de contrato, mecânico, analista de aquisição logística e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência. A função de operador de redução, por exemplo, que reúne o maior número de vagas, exige que o profissional tenha participado de algum Programa de Formação de Operadores da Alumar ou tenha conhecimento/experiência com operação de redução e fundamentos de ABS (Alcoa Business System), TPM (Manutenção Produtiva Total) e EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente). A posição de Analista de Controladoria Senior, por sua vez, busca profissionais com superior completo em Contabilidade, Administração, Economia e afins, além de fluência em Inglês.

A lista completa de oportunidades, bem como seus descritivos, pode ser encontrada aqui.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de vagas da empresa para cadastrar o currículo e participar do processo de seleção. Clique aqui para se inscrever.