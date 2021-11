AMA e MPE/AL recomendam que prefeitos suspendam festas públicas de grande aglomeração

O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley, e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL), Márcio Roberto Albuquerque, decidiram, após reunião realizada nesta segunda-feira, 29, que lançarão recomendação aos prefeitos dos municípios de Alagoas para que festividades públicas de grande aglomeração sejam suspensas. No encontro foram discutidas as…

O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley, e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL), Márcio Roberto Albuquerque, decidiram, após reunião realizada nesta segunda-feira, 29, que lançarão recomendação aos prefeitos dos municípios de Alagoas para que festividades públicas de grande aglomeração sejam suspensas.

No encontro foram discutidas as restrições que a nova variante do Coronavírus, Ômicron, está impondo as mais diversas atividades em várias partes do mundo. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) e Programa Nacional de Imunizações (PNI) também foram consultados.

Ambas instituições (AMA e MPE/AL) acreditam que ainda não é o momento adequado para grandes aglomerações, principalmente as festividades públicas, enquanto não houver um total controle de segurança sanitária.

Na última semana a AMA informou que estava discutindo a segurança para realização, ou não, dos festejos carnavalescos em Alagoas no próximo ano.

O MPE/AL deve fazer a publicação oficial da recomendação em breve.