Amazon Prime Video inicia produção de série brasileira

“Nosso foco na produção de conteúdo local diversificado dá um novo passo com “Cangaço Novo”, uma série repleta de ação que se passa no Nordeste do Brasil. Esta é uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo as diferentes partes de nosso país e seus talentos, e sabemos que nossos clientes vão adorar essa história”, disse Malu Miranda, Head de Conteúdo Original Brasileiro do Amazon Studios em entrevista para Metrópoles.