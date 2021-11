América-MG não joga a toalha por vaga na Libertadores – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – A derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no último domingo, no Rio de Janeiro, dificultou a vida do América-MG em relação a classificação para a Copa Libertadores de 2022.

No entanto, nada de jogar a toalha. Marquinhos Santos, que não escondeu a chateação com o resultado no Rio de Janeiro, segue acreditando que o Coelho pode terminar com uma vaga na maior competição sul-americana.

“É uma derrota que nos deixa tristes. Queríamos ter vencido, mas ainda estamos na briga. Ainda podemos buscar essa condição de brigar pela Libertadores ou Sul-Americana”, afirmou Marquinhos Santos.

O América-MG já atingiu o “número mágico” para a permanência na elite do Brasileirão – 45 pontos -, mas quer conquistar pela primeira vez na sua história uma vaga para competição internacional.

Neste momento, em décimo lugar, o América-MG estaria classificado para a Copa Sul-Americana. Para a Libertadores, o time tem sete pontos a menos que o Red Bull Bragantino, que abre o G6.