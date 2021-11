América-MG x Grêmio – Mancini reencontra ex-clube e tenta fazer Tricolor embalar para respirar contra o Z4 – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 12 (AFI) – Em meio as cinco partidas que irão abrir às disputas da 32ª rodada do Brasileirão neste sábado (13) um duelo chama atenção. Trata-se de América-MG e Grêmio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 18h30, afinal irá marcar o encontro entre o técnico Vagner Mancini, que deixou o Coelho recentemente para tentar salvar o Tricolor Gaúcho do rebaixamento.

Atualmente na décima colocação, o time americano soma 41 ponto e está há seis pontos do Corinthians, que é o primeiro time dentro do G6. De qualquer forma, o objetivo do América-MG é se manter na parte de cima da tabela para quem sabe beliscar uma vaga em uma competição internacional em 2022.

Do outro lado, o Grêmio vive um momento totalmente diferente na tabela. Apesar de vir de uma vitória importante em cima do Fluminense, o time gaúcho é 19º e penúltimo colocado com 29 pontos. O Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 36, ou seja, sete a mais que o Grêmio.

AMÉRICA-MG

Para o duelo, o técnico Marquinhos Santos tem uma dúvida para armar a dupla de defesa titular e conta com dois retornos, mas de jogadores que são considerados reservas. Isso porque, o zagueiro Ricardo Silva sofreu um choque de cabeça na última rodada e será reavaliado momentos antes da partida, para saber se tem condições de atuar. Anderson de Jesus é outra opção para fazer dupla com Eduardo Bauermann.

Já o meia Bruno Nazário e o atacante Fabrício Daniel voltam a ficar a disposição depois de cumprirem suspensão, mas devem seguir sendo opções para o segundo tempo. Atualmente na décima colocação, o time americano soma 41 pontos. Por isso, o treinador acredita que esta partida será decisiva para a sequência da competição.

“Vai ser jogo duro, um Grêmio de camisa pesada, com o Mancini, que é um excelente treinador e estava aqui, fazendo parte do trabalho, que conhece muito a camisa e nosso elenco. Temos que ter atenção, mas nosso foco está somente na vitória, afinal queremos algo maior neste campeonato”, disse o comandante.

GRÊMIO

Do outro lado, antes de embarcar para a capital de Minas Gerais, o elenco do Grêmio fez seu último treino em seu Centro de Treinamento em Porto Alegre. Para o duelo, Vagner Mancini – que irá reencontrar sua última equipe – não poderá contar com o meia-atacante Douglas Costa, além disso ele tem uma dúvida no meio-campo.

O atacante sofre lesão muscular no adutor da coxa esquerda e se quer irá viajar com o restante do elenco. O tempo de recuperação ainda não foi confirmado pelo Departamento Médico. Com isso, a tendência é que ele coloque o volante Thiago Santos na formação inicial, que retorna de suspensão. Sarará e Elias também disputam a vaga. Na lateral-direita, mantendo o revezamento, Rafinha deve ser o titular.