Americanas abre mais de 400 vagas de emprego

A Americanas, uma das maiores redes de varejo do Brasil, disponibiliza mais de 400 vagas de emprego em diversas regiões do país. Para os interessados em preencher as oportunidades, as inscrições devem ser feitas via Internet. Há disponibilidade para diversos setores, entre eles o de marketing, tecnologia, jurídico, logística, comercial e segurança da informação. Confira!

Americanas anuncia oportunidades de emprego



Foram anunciadas mais de 400 oportunidades de emprego disponíveis na Americanas. Os habitantes dos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará e Paraná devem ficar ligados às informações e às atualizações, podendo haver alterações no número de vagas e nas regiões conforme elas vão sendo preenchidas.

As oportunidades variam de acordo com a área de atuação e os níveis de formação, assim como, as necessidades da empresa em cada região. Dentre alguns cargos disponíveis, estão:

Analista comercial;

Gestor de contas;

Redator Web;

Analista de Marketing;

Analista de Mídias Sociais Pleno;

Analista de comunicação;

Analista comercial.

Além das vagas citadas acima, outros cargos estão disponíveis. A empresa não divulgou o salário para cada cargo, mas uma série de benefícios são ofertados, como por exemplo, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, assistência médica e odontológica e clube de compras.

Como se candidatar

As inscrições devem ser realizadas apenas via internet e os interessados precisam acessar a página de recrutamento da Americanas. Após encontrar a vaga desejada, é necessário conferir todos os requisitos mínimos e em seguida se candidatar a oportunidade desejada.

