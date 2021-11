Ana Hickmann rememora detalhes de atentado em hotel: ‘Fez roleta russa com a gente’

Ana Hickmann relembrou detalhes do atentado que sofreu em um hotel de Belo Horizonte em 2016. A apresentadora teve seu quarto invadido por um homem, que se dizia seu fã, e planejava atirar nela. Em entrevista ao podcast “Link Podcast”, ela revelou que está processando o hotel.

“Existem três processos que correm em segredo de justiça contra o hotel, que foi negligente em muitas coisas”, iniciou. “Ele rendeu o Gustavo pouco antes de entrar no nosso quarto, invadiu, fez roleta russa com a gente. Foi uma coisa horrorosa. Foram 20 e poucos minutos de tortura psicológica. Era uma pessoa doente e que precisava de uma ajuda e ninguém percebeu. Se alguém falasse para mim que isso ia acontecer não ia acreditar”, completou.

A apresentadora relembrou os momentos difíceis que passou ao ter que lidar com questões judiciais após o ataque. “Foi algo que doía na gente. Nós fomos vítimas, aquilo que aconteceu foi para poder salvar nossa vida, mas mesmo assim fomos colocados no banco de réu. Porque quando o Gustavo sentou lá, ele não sentou sozinho, eu e a Giovana estávamos junto com ele, ali naquele momento, a família toda, e aquilo não era justo. Mas, graças a Deus, vencemos e provamos isso, deixamos bem claro o que aconteceu que foi defesa”, revelou.

Ana Hickmann também falou sobre o processor de descoberta do câncer de seu marido, Alexandre Corrêa. “Eu já sabia da suspeita e ele não. Fiquei segurando isso quase uns 10 dias até ter a certeza. Foi uma montanha russa, uma loucura. Duas semanas depois, veio o resultado. O chão se abriu”, disse.