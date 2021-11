Ana Mametto integra elenco de protagonistas de nova produção da Netflix

Já premiada por sua atuação no teatro, Ana encara agora o primeiro desafio no audiovisual. Ela venceu o Prêmio Braskem de Teatro em 2019 por sua atuação no musical Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia. Sua estreia como atriz foi em 2017 no espetáculo De um Tudo – Recital Cômico-Musical de Baianês, com direção de Fernando Guerreiro.