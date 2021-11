Ana Maria Braga se emociona ao homenagear Marília Mendonça: ‘A vida é um sopro’

Ana Maria Braga dedicou seu retorno ao “Mais Você”, nesta segunda-feira (8), para Marília Mendonça. A apresentadora se emocionou ao homenagear a cantora que morreu em acidente aéreo na sexta-feira (5).

“A vida é um sopro. A gente sabe que nasce, mas nunca sabe o dia que vai embora. É de parar para pensar: ‘O dia que se tem é o hoje, por isso, ele se chama presente’. […] Eu volto nessa segunda-feira com o peito apertado por causa dessa perda tão prematura. Desde sexta meu coração parou”, disse a apresentadora.

Ainda no início do programa, Ana falou sobre sua demora para retornar ao programa matinal. “Eu disse que era uma que era muito mais que uma queda e realmente foi, de repente, meu organismo parou de produzir cortisona, não dava sinal nenhum. Quem sabe o que é, sabe que é um elemento essencial para o organismo. Fiquei igual uma boneca que apertou o botão de desligar e caí. Enfim, são as coisas da vida. Mas agora estou aqui em um dia emblemático, diante desta triste perda”, explicou.

A apresentadora ainda conversou com Zezé Di Camargo e não segurou as lágrimas ao relembrar da cantora. Na ocasião, o sertanejo revelou que vai entregar projeto musical para mãe de Marília.