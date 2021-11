Ana Paula Renault diz que Perlla dormia com faca debaixo do colchão em ‘A Fazenda’

Ana Paula Renault participou do podcast de Gabi Prado e fez uma revelação no mínimo inusitada sobre os bastidores de “A Fazenda”. A ex-BBB, que também já fez parte do reality rural, afirmou que Perlla guardava uma faca debaixo do colchão na hora de dormir.

“A gente tinha que aguentar aquelas pessoas, que era um bando de subcelebridades desesperadas para voltar a fama de novo, dispostas a tudo por R$1,5 milhão e para se destacar. Até o engajamento pelo lado negativo (eles queriam), então eu me sentia muito insegura”, iniciou.

“Você (Gabi Prado) estava lá e não vai me deixar mentir. A Perlla tinha tanto pavor de dormir naquele quarto que ela chegou a esconder uma faca debaixo do colchão e isso ninguém sabe. Esse fato de a Perlla sentir insegurança física nunca foi mostrado”, revelou a ex-apresentadora do SBT.

Gabi Prado, que também participou da mesma edição do reality, confirmou as informações dadas pela jornalista durante a entrevista.

Veja o vídeo: