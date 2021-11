Ana Paula Renault é demitida do SBT após barraco nos bastidores, diz site

Ana Paula Renault está fora do programa “Fofocalizando” do SBT. De acordo com informações do “.”, a apresentadora teve sua demissão autorizada por Silvio Santos e não faz mais parte do casting da emissora.

Ainda segundo o site, uma série de barracos nos bastidores, que desagradaram um dos diretores da emissora, teriam motivado a demissão da ex-BBB do programa de fofocas.

Segundo Carla Bitterncourt, do Metrópoles, a loira inclusive já teria discutido com Flor Fernandez atrás das câmeras, e a briga só não ficou pior por causa de Chris Flores, que teria apaziguado a situação.

A apresentadora desmentiu as informações ao site e afirmou que o clima nos bastidores da atração eram excelentes. Já o SBT declarou que não se pronuncia a respeito de assuntos internos.