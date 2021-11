Ana Paula Siebert rebate críticas após dizer que filha dorme com babá: ‘Juízes das mamães’

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, rebateu as críticas que recebeu através das redes sociais após dizer que sua filha, Vicky, dormia todos os dias com a babá.

“Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá. E aí, nesse final de semana, eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas! Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive, tipo assim, horas de sono. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada”, disse na última segunda-feira (8).

O comentário teve grande repercussão na web e gerou diversas críticas para a modelo, que resolveu se pronunciar nesta quinta-feira (11).

“Bem-vindos ao mundo dos juízes das mamães… ao mundo onde as pessoas que não te conhecem julgam a sua maternidade. Afinal de contas, elas moram na sua casa, acompanham a criação dos seus filhos e principalmente sabem mais que você, né? Quando parei de amamentar aos quase 6 meses me criticaram por não ser mãe… desde quando ao parar de amamentar uma mulher deixa de ser mãe? Algumas nem mesmo conseguem amamentar e não serão menos mães por isso! Há alguns dias falei nos stories que minha filha dorme com a babá (sim uma pessoa maravilhosa que tenho a sorte de ter e que confio de olhos fechados)”, iniciou.

“Quando ela [a babá] não está eu que durmo com a Vicky, aliás algo que amo fazer… naquele dia estava cansada por ter dormido pouco, pois sempre que passo a noite com ela fico atenta e preocupada, como toda mãe. Agora, qual o problema em não dormir todos os dias com a minha filha? Até falaram que é a primeira vez que durmo com ela e que eu nem sei trocar uma fralda! Kkk oi?! Também que sou uma mãe monstra e que Deus não deveria ter me dado um filho! Fico pensando onde esse mundo vai parar com tanto ódio no coração das pessoas!”, completou

“Um mundo de mães perfeitas e juízes de plantão, que não te conhecem mas tem ‘propriedade’ para falar da sua vida como se fossem seus parentes…As escolhas de uma mãe devem ser respeitadas, alguém que xinga e ofende injustamente uma mãe, fala mais de si mesmo do que do outro!”, finalizou.

Confira a publicação completa: