Ancião de 72 anos, que estava desaparecido, é encontrado morto após oito dias

Um ancião de 72 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado morto nesta sexta (12) em um matagal próximo ao local onde ele residia, na zona rural de Água Branca, cidade do sertão alagoano. O cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição, o que indica que ele morreu no mesmo dia do desaparecimento.

Moradores da localidade foram alertados da presença do cadáver devido à grande quantidade de urubus na região. A Polícia Civil foi acionada e alertou Perícia Oficial e IML, que providenciou a remoção para a sede do Instituto na cidade de Arapiraca.

A polícia deve aguardar, agora, o resultado da necropsia, que irá determinar a causa da morte, para saber se houve crime.