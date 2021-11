Anitta é confirmada para o Lollapalooza Paris 2022

A cantora confirmou participação em mais um evento internacional, e será a única brasileira a se apresentar no Lollapalooza. Na última quarta-feira (03), a diva do pop esteve no programa do Norte-americano James Corden contando um pouco mais sobre a história da música “Girl from Rio” e a sua carreira internacional.

“Tenho uma questão com os três meses de namoro e meurelacionamento expira após esse tempo. Mas já estava no terceiro mês, eu querendo terminar, mas não queria que fosse naquela semana porque era o aniversário dele. A música é sobre isso.” relatou a cantora sobre a música que traz expressões como: “Eu precisei deixar outro amante, por ele não conseguir lidar com minha personalidade”