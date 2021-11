Anitta fica com Bruno Montaleone em festa, diz jornal

Após questionar se Arrascaeta estava solteiro, Anitta tirou a mira do jogador e apontou para Bruno Montaleone, galã de “Verdades Secretas 2”. Os dois terminaram a festa, dada pela cantora, juntos. As informações são do Jornal Extra.

Ainda segundo o jornal, não foi só Anitta que ficou impressionada com a beleza do ex de Sasha Meneghel, sua amiga Nicole Bahls também ficou interessada e o ator até exibiu o “tanquinho” na comemoração. Ele ainda teria se encontrado com a funkeira, na casa dela, junto com outros amigos.

Apesar de estar festejando no Brasil, Anitta não esqueceu dos protocolos sanitários em função da Covid-19. A “Girl From Rio” exigiu que apenas vacinados com as duas doses entrassem no local.

“A gente vai estar fazendo o exame [para identificar a presença do coronavírus] na hora, mas tem que ter cartão de vacinação, porque aqui não entra negacionista”, disse através dos stories.