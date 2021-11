Anitta homenageia Marília Mendonça no Grammy Latino; veja vídeo

Anitta realizou uma homenagem para Marília Mendonça durante a cerimônia do Grammy Latino na noite da última quinta-feira (18). A artista subiu ao palco da premiação e fez um discurso emocionante enquanto imagens da sertaneja apareciam nos telões.

“Há pouco, nós perdemos uma grande artista no meu país. Marília Mendonça, desde muito jovem, se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto com a Maiara e Maraísa, estava indicada nesta noite e me dói o coração que ela não esteja aqui”, iniciou.

“Todos que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma, uma mulher generosa, e amiga de todos. Nós vamos nos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça!”, finalizou a cantora.

Confira o momento: