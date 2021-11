Ano Novo: Danniel Vieira comanda Réveillon da AABB Salvador

A programação do Réveillon AABB Salvador já foi definida. O evento será comandado por Danniel Viera, Banda Dicôr e Banda Marana. O Réveillon AABB acontece no clube social e esportivo AABB Salvador, em Piatã.

Segunido os protocolos de segurança contra a COVID-19, estabelecidos pela prefeitura de Salvador, a AABB Salvador garante suprir todas as expectativas do público promovendo um evento seguro que vai oferecer também uma estrutura para agradar famílias e também casais.

Quem é associado do clube poderá adquirir as mesas promocionais (com quatro cadeira) por R$ 550,00. Quem não é associado e deseja curtir a festa, vai desembolsar R$ 650,00 pela mesa para as quatro pessoas. Em ambas ocasiões o cliente tem o direito a um espumante e 4 taças personalizadas. Esses valores são de primeiro lote e podem sofrer alteração de preço sem aviso prévio.