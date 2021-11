Antes da demissão: Camila Queiroz exigiu aprovar propagandas da Globo, diz site

No olho do furacão após ser demitida antes mesmo do fim das gravações de “Verdades Secretas 2”, Camila Queiroz causa mais uma vez nos bastidores.

Segundo o site ., a atriz teria exigido aprovar as peças de publicidade da terceira temporada da trama, antes mesmo de se confirmar um novo ano. Ou seja, segundo apuração do site, a atriz queria escolher quais marcas iriam patrocinar a nova temporada da novela.

Em nota divulgada na tarde da última quarta-feira (17), a Globo informou que Camila Queiroz exigiu “determinar o desfecho da personagem Angel”, além de “outras demandas contratuais inaceitáveis”.

A atriz, por sua vez, publicou uma nota em seu perfil do Instagram onde afirmou que foi “surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação” e que ela cumpriu “todos os compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado”.