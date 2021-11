Antes de duelo decisivo contra o Guarani, Tadeu destaca invencibilidade do Goiás – Futebol Interior

Goiânia, GO, 17 (AFI) – Após a vitória fora de casa contra o Remo, o Goiás tem semana decisiva na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. O Esmeraldino ocupa atualmente a terceira colocação, com 61 pontos. A equipe Goiana tem uma invencibilidade de sete jogos e vem de duas vitórias seguidas no certame. Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Tadeu, destacou a importância da série invicta nessa reta final da competição.

“Eu vejo como muito importante essa invencibilidade de sete jogos nessa reta final e último terço do campeonato. Acredito que isso nos dá mais força e moral para chegarmos nas duas decisões que temos para fechar o campeonato e buscar o acesso. Também acredito que a nossa equipe está no caminho certo, dependemos única e exclusivamente das nossas forças e vamos nos concentrar para podermos fazer essas duas decisões e, no final, comemorar esse acesso”, disse.

CONFRONTO DIRETO

Faltando duas rodadas para o término da Série B, o Goiás terá pela frente, no próximo jogo, o Guarani, em duelo direto na briga pelo acesso. Caso vença a partida contra o Bugre, o Esmeraldino já garantirá uma vaga na elite nacional da próxima temporada. Tadeu falou sobre o desgaste físico do último jogo, mas destacou a semana livre de trabalho. O arqueiro enalteceu o Guarani, porém acredita no potencial da sua equipe.

“Precisamos nos preparar muito forte para nos recuperarmos fisicamente do desgaste causado pela viagem do último jogo. Temos uma semana para fazer isso e também preparar o fator psicológico que vai ser importantíssimo para esse jogo, pois, independente do que acontecer nas outras partidas, nós sabemos que a vitória já nos garante o acesso nessa rodada. Porém, sabemos que é um jogo difícil, um confronto direto com uma equipe que também cresceu muito nessa reta final e chegou ao G4. Realmente, é um confronto decisivo porque vale o acesso para as duas equipes, será uma partida decidida nos detalhes e a nossa equipe irá trabalhar todas as partes nessa semana para chegarmos muito fortes fisicamente e psicologicamente e poder fazer um grande jogo. Entendemos que é uma decisão e precisamos encarar ela como tal, como a gente vem encarando esses últimos jogos todos decisivos. Será um jogo dificílimo, mas, eu tenho certeza que, a nossa equipe vai chegar muito bem preparada para fazer essa decisão”, concluiu.