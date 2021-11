Antes do final da segunda fase, briga pela artilharia da Série C segue à todo vapor. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – Faltando uma rodada para o final da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, a briga pela artilharia da competição nacional segue aquecido. Ainda isolado na ponta deste ranking com dez gols marcados, o atacante Quirino, do Ypiranga-RS, viu alguns rivais de Tombense e Ituano balançarem as redes nestes últimos jogos e encostarem.

Com sete gols, Everton Galdino e Rubens, ambos da Tombense, dividem a terceira posição da briga pela artilharia. Manoel, que atuou pelo Altos, fez oito gols só na primeira fase, e segue em segundo. Já Tiago Marques, do Ituano, tem seis gols e também está no páreo. Por isso, a briga pela artilharia deve seguir forte até o último jogo da decisão da Série C.

CONFIRA OS PRINCIPAIS GOLEADORES DA SÉRIE C:

10 GOLS

Ypiranga-RS – Quirino

8 GOLS

Altos-PI – Manoel

7 GOLS

Tombense-MG – Everton Galdino e Rubens

6 GOLS

Altos-PI – Betinho

Ituano-SP – Tiago Marques

São José-RS – Cláudio Maradona

Santa Cruz-PE – Pipico

