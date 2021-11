Anvisa diz que não foi consultada pela Saúde sobre 3ª dose em adultos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nota de esclarecimento na tarde desta terça (16) após o anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que todos os adultos poderão ser vacinados com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 após cinco meses da aplicação da segunda dose.

Em nota para o portal UOL, a agência explicou que vem discutindo com todas as empresas desenvolvedoras para confirmar a eficácia e segurança das vacinas. “A Anvisa vem discutindo com todas as empresas desenvolvedoras e instituições sobre as ações de monitoramento e sobre os estudos clínicos para a confirmar a eficácia e segurança da dose de reforço das vacinas aplicadas no Brasil”, comunicou na nota.