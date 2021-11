Ao estilo Big Brother Brasil, atacante do Manaus se despede do clube – Futebol Interior

Manaus, AM, 22 (AFI) – Nesta segunda-feira, mais um jogador do Manaus foi “eliminado” do elenco, isso mesmo. O atacante Denilson foi desligado do clube e seu companheiro de equipe, o zagueiro Luis Fernando postou um story dizendo “Você está eliminado”, em tom de brincadeira.

O ex-companheiro de equipe ainda postou uma mensagem para o atacante. “Você foi um cara que nos ajudou bastante e foi muito dedicado, mas acabou seu reinado, vem aqui para fora, Denilson, você está eliminado, disse em tom de brincadeira.

NÃO RENDEU

Substituto de Vanílson, o atacante não conseguiu preencher a lacuna deixada pelo artilheiro e fez apenas 14 gols em três jogos. Ele era muito contestado pela torcida e não jogou a Copa Verde, somente a Série C.

MAIS SAÍDAS

Esta foi a nona baixa do Manaus na temporada. Além dele, outros que saíram foram Matheus Inácio, Renan Rocha, Marcão, Guilherme Amorim, Anderson Paraíba, Guilherme Pira e Diego Rosa.

PRÓXIMA PARTIDA

Nesta quarta-feira, dia 24, a equipe volta a campo pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Verde. No jogo de ida, a equipe empatou com o Remo em 1 a 1, na Arena da Amazônia.