Aos 66 anos, cantor Beto Barbosa revela que está casado com cearense de 24

O Rei da Lambada Beto Barbosa, de 66 anos, revelou que está casado com uma cearense, de 24. A jovem se chama Gisele, mora em Fortaleza com o cantor e trabalha com ele. O relacionamento é mantido longe dos holofotes, tanto que não há fotos dos dois juntos nas redes sociais, e essa é a primeira vez que o artista fala do assunto.