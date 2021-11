Aos 69 anos, Vera Fischer desabafa e lista plásticas que já fez: ‘Minha cara é essa’

Vera Fischer revelou nunca ter feito cirurgia plástica no rosto e também listou os procedimentos estéticos que já fez, no ‘O Tempo Que o Tempo Tem’, programa do canal GNT, que será exibido nesta quinta-feira (4).

“O que eu ouço, o que eu leio das pessoas é que agora eu estou melhor (fisicamente do que anos 1980). Está passando de novo “O Clone”, e as pessoas dizem que eu estou mais bonita agora do que na novela. Isso é ótimo. E eu acho também porque eu me assumi. Eu agora não tenho mais contrato fixo com ninguém. Adquiri uma liberdade que, por um lado, eu sofro no bolso, mas eu tenho uma liberdade muito grande de ser, de fazer, de dizer. E isso me torna tão dona de mim que eu me sinto melhor”, disse.