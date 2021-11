Apelo: Governador pede que população baiana se vacine contra a covid-19

Durante uma agenda na cidade de Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia, o governador Rui Costa fez um apelo à população baiana para que todos se vacinem contra o covid-19. Nesta quarta (22), o gestor estadual desabafou: “Dois milhões de baianos não retornaram para tomar a segunda dose. Um milhão de baianos ainda não foi tomar a terceira dose. Meu apelo, meu pedido é que as pessoas procurem se vacinar”, declarou o governador.

Rui pediu ainda para que os municípios levem o imunizante aos locais mais distantes e providenciem a estrutura necessária para que as pessoas tenham acesso à proteção contra o coronavírus. “Meu pedido para os prefeitos é que não vamos aguardar as pessoas chegarem ao posto de saúde. Nesse momento, as equipes de saúde, as equipes de vacinação têm que ir aonde o povo está. Se o povo não está indo ao posto de saúde, vamos colocar a equipe de vacinação numa van, vamos ao distrito, vamos ao povoado, para vacinar as pessoas”, finalizou.