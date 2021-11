Apesar da ‘chiadeira’ da torcida do Corinthians, Ceará anuncia 20 mil ingressos vendidos – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Apesar das reclamações da torcida do Corinthians, de que o valor estipulado pelo Ceará para os ingressos aos torcedores do time paulista estão muito ‘salgados’, no valor de R$ 150, a expectativa é de um grande público nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão, às 20h, pelo rodada 35ª rodada do Brasileirão.

Uma das últimas estimativas de vendas de ingressos antecipados, dava conta de mais de 20 mil bilhetes comercializados. O Ceará anunciou o início das vendas de mais um setor e a liberação de um segundo exclusivo para Sócio Vozão, a partir da manhã desta quarta-feira.

O setor Especial passou a ser comercializado em todos os pontos de venda, com valor de R$ 60 e opção de meia-entrada. O setor Superior Norte foi Timão reclama

CLIMA TENSO

Na véspera do jogo, o Corinthians alega abusividade no preço dos ingressos para a torcida visitante no estádio do Castelão, mas o time mandante vê tudo dentro do regulamento.

O Vozão, pondera que está seguindo todos os requisitos do regulamento, cobrando ingressos a R$ 150 para a torcida adversária. Segundo informações do site “Meu Timão”, o Corinthians entrou com uma representação na CBF, encaminhada ao Superior Tribuna de Justiça Desportiva, questionando o valor.

O Timão justifica que colocar os ingressos a R$ 150 (R$ 75 a meia-entrada); enquanto há setores no estádio custando entre R$ 30 e 40 estaria ferindo os princípios de equilíbrio previstos no Estatuto do Torcedor. Liberado para check-in exclusivo de sócios-torcedores.