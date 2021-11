Após acesso na Série C, Criciúma começa planejamento para 2022 e técnico manifesta desejo de seguir no clube – Futebol Interior

Criciúma, SC, 11 (AFI) – Depois de alguns dias de folga após confirmar o acesso no último sábado (06) ao vencer o Paysandu, fora de casa, por 1 a 0, e terminar na vice liderança do Grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma já começou a pensar no seu planejamento para a temporada de 2022, onde irá disputar a Série B e também a segunda divisão do Catarinense.

Um dos primeiros passos será decidir pela permanência ou não do técnico Claudio Tencati, que assumiu a equipe na reta final de outubro quando substituiu Paulo Baier. Ao todo, foram cinco jogos com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Ele abriu o jogo, revelando que recebeu duas propostas, mas neste momento deseja seguir no time carvoeiro.

“Não é fácil em cinco jogos idealizar o planejamento, o objetivo e criar a metodologia. Conseguimos chegar no objetivo e graças a Deus deu certo. Viemos com pensamento de planejamento e acesso. A partir do acesso e com a confiança no projeto de reestruturação, queremos resgatar o posicionamento na Série A do catarinense”, disse, ainda completando.

“Já tive duas propostas e temos que conversar porque o objetivo é o Criciúma neste momento. Está em aberto, mas gosto de sequência de trabalho e projeto, então se for possível fico na Série B”.